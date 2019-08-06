أجانب يتوافدون عبر منفذ زرباطية لزيارة المراقد المقدسة خلال العيد

2019/08/06 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكوت /حسن شهيد العزاوي

بدأ المئات من الزوار الاجانب التوافد عبر منفذ زرباطية الحدودي مع ايران باستخدام حافلات النقل لزيارة المراقد المقدسة خلال عطلة عيد الاضحى، بينما تمت تهيئة اسطول بري لنقل الأسر الى هذه المراقد وكذلك الاماكن الترفيهية.

وقال مدير الدائرة الاعلامية في مجلس محافظة واسط فلاح القريشي لمراسل “الصباح”: ان المحافظة استقبلت عن طريق منفذ زرباطية الشرقي المحاذي مع ايران اول دفعة من الزوار الاجانب القادمين من ايران ودول شرق آسيا لاداء زيارة المراقد المقدسة في كربلاء والنجف والكاظمية وسامراء خلال عطلة عيد الاضحى المبارك.

واضاف ان قيادة شرطة المحافظة اعلنت تنفيذ خطة امنية لتأمين وصول الزوار الاجانب عبر منفذ زرباطية الحدودي وصولا الى الحدود الادارية للمحافظة، مبينا ان الاتفاقية المبرمة بين الجانبين العراقي والايراني تنص على استقبال نحو 1500 ـ 2000 زائر يوميا عبر المنفذ قادمين من إيران ودول اخرى مثل أفغانستان وباكستان وغيرها لتقلهم حافلات الى محافظتي كربلاء والنجف والمراقد المقدسة الاخرى في بغداد وسامراء.

واشار الى ان محافظة واسط اعدت بالتنسيق مع المحافظات المجاورة خطة لتوفير الحماية للزائرين الاجانب القادمين عبر منفذ زرباطية خلال مرورهم بمحافظة واسط وصولا الى المحافظات الاخرى.

من جهة اخرى، اعلنت دائرة النقل الخاص في واسط تهيئة اسطول بري لنقل الأسر الى المراقد المقدسة والاماكن الترفيهية خلال ايام عيد الاضحى.

واوضح مدير الدائرة رياض الغراوي في تصريح لـ”الصباح”: ان الدائرة تمكنت من تهيئة اسطول بري يضم احدث حافلات نقل الركاب، مشيرا الى ان الاسطول اصبح مهيأ لنقل الأسر الراغبة بالسفر الى المراقد المقدسة او الاماكن السياحية والترفيهية في محافظات اخرى خلال ايام عيد الاضحى، مذكرا ان الدائرة كانت قد نفذت هذه التجربة خلال عيد الفطر المبارك واثبتت نجاحا كبيرا من خلال نقل عدد كبير من الأسر الى هذه الاماكن.

واوضح ان الدائرة هيأت جميع وسائل الراحة للمسافرين وتذليل جميع المعوقات التي يمكن ان تصادفهم خلال رحلاتهم، منوها بان هناك خططا اعدتها الدائرة لتخفيض اجور النقل خلال طريق العودة الى

المحافظة.

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