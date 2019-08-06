2019/08/06 | 21:57

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عملية إرادة النصر ..



إكمال تطهير الأرض من " داعش"

العراقامن

عملية إرادة النصر ..



إكمال تطهير الأرض من " داعش"

الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 21:34

يتضمن الفيديو زمان انطلاق عملية "إرادة النصر" والأماكن المستهدفة في التطهير ومراحلها والنتائج المتحققة.

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