الجزائر .. محكمة عسكرية تصدر مذكرة توقيف دولية بحق وزير أسبق

2019/08/06 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونزار كان يعتبر أثناء توليه وزارة الدفاع وعضوية المجلس الأعلى للدولة في التسعينيات أقوى رجل في البلاد.وأكد التلفزيون الجزائري في نشرته الإخبارية، أن القضاء العسكري بالبليدة أصدر مذكرة توقيف دولية ضد خالد نزار ونجله لطفي.وأضاف، صدر كذلك أمر بالقبض على رجل الأعمال فريد بن حمدين.

انتهى.ص.هـ.ح.

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