نقابة المعلمين في الديوانية تدعو الى ابعاد المؤسسة التربوية عن المحاصصة وتحذر من التدخلات ونتائجها الوخيمة

2019/08/06 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت نقابة المعلمين فرع الديوانية الى ابعاد المؤسسة التربوية في المحافظة عن المحاصصة والصراعات السياسية .وقالت النقابة في بيان صدر عنها ” في الوقت الذي تمر فيه محافظتنا بصراعات سياسية انعكست بشكل سلبي على كل القطاعات وخصوصا التربوية منها ، نوجه رسالة واضحة الى الحكومة المحلية بأنه يكفي تدخلات في شؤون العمل التربوي والواقع […]

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