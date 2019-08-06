واشنطن مصممة على إسقاط نيكولاس مادورو

2019/08/06 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الثلاثاء إن العقوبات الأميركية الجديدة الصارمة على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ستؤثر بشدة على ما

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