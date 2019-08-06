ارتفاع نسبي في اسعار النفط في الاسواق العالمية

2019/08/06 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ارتفعت أسعار النفط نسبياً،اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضات كبيرة سجلتها في الجلسات الماضية، لكن خام برنت يظل قرب أدنى مستوى له في سبعة أشهر

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