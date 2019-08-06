2019/08/06 | 22:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة البصرة عن القيام بحملة للتبرع للدم بالتنسيق ما بين مصرف الدم الرئيسي و جمعية الهلال الأحمر العراقي فرع البصرة بهدف توفير الدم الى المرضى في المؤسسات الصحية الحكومية والاهلية .وذكر إعلام دائرة صحة البصرة أن حملة تبرع بالدم تمت دخل مصرف الدم الرئيسي حيث حضر عدد من المتبرعين بعد التنسيق مع …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الدم وجمعية الهلال الأحمر العراقي يقومان بحملة تبرع دعما لمرضى السرطان وأمراض الدم الوراثية الثلاسيميا النعيم نيوز.

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