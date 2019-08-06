بانفجار عبوة.. اصابة مدنيين اثنين شرقي بغداد

2019/08/06 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث إن "عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم، كانت موضوعة

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