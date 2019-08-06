لوكاكو يهرب من مانشستر يونايتد باللعب مع ناشئي أندرلخت

2019/08/06 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

بالتزامن مع أحاديث حول رحيله عن "أولترافورد"، شارك المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لليوم الثاني على التوالي في تمارين فريق نشأته أندرلخت.

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