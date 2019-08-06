الفيفا توفد لجنة امنية لكشف ملاعب العراق

2019/08/06 | 22:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، اليوم الثلاثاء، ارسال لجنة امنية لكشف ملاعب البصرة وكربلاء واربيل تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي برفع الحظر عن المباريات الرسمية، مطالبا اتحاد الكرة بإيقاف الدعوة المرفوعة في محكمة كاس لحين اصدار اللجنة المكلفة بزيارة ملاعب العراق تقريرها النهائي.وقال رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود في بيان، ان "اتصالات مكثفة جمعتني اليوم الثلاثاء برئيس الاتحاد الاسيوي الشيخ سلمان بن ابراهيم فيما يخص قضية المباريات الرسمية اذ تم الاتفاق على ارسال لجنة امنية مكونة من الالماني هلمت والاردني طلال سويلم لكشف الملاعب الثلاثة المتفق عليها مسبقا".

وأضاف، ان "نائب رئيس الاتحاد الدولي الشيخ سلمان بن ابراهيم طلب ايقاف القضية التي رفعها اتحاد الكرة في محكمة كاس لخين اصدار اللجنة قراراتها النهائية".

وأشار الى، ان "اللجنة ستباشر عملها يوم الخميس المقبل ان شاء الله".



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