الاتحاد الأوروبي يستعد لمباحثات صعبة بشأن “بريكست”

2019/08/06 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن مسؤولون أوروبيون، أن الاتحاد الأوروبي يستعد لمباحثات صعبة مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وأن الأخير مستعد لإخراج بريطانيا من التكتل الدولي من دون اتفاق.وحذر دبلوماسي رفيع المستوى بعد اطلاعه على فحوى محادثات الأسبوع الماضي دارت بين مستشار جونسون ومسؤولين أوروبيين كبار، وقال: “يستحسن الاستعداد لبريكست – بدون اتفاق، لأن بوريس […]

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