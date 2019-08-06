2019/08/06 | 22:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- توسيعه وإعلانه بشكل صريح
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الإسرائيلي: نهدف للتطبيع العلني مع دول الخليج وتوقيع اتفاقيات معها ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الإسرائيلي: نهدف للتطبيع العلني مع دول الخليج وتوقيع اتفاقيات معها ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية الإسرائيلي: نهدف للتطبيع العلني مع دول الخليج وتوقيع اتفاقيات معها ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).