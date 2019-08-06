التجمع الشبكي يكشف عن أجندة كردية تروم السيطرة على مناطق سهل نينوى

2019/08/06 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو التجمع الشبكي محمد الشبكي، اليوم الثلاثاء، عن وجود أجندة كردية تروم السيطرة على مناطق سهل نينوى.وقال الشبكي، لوكالة النبأ للإخبار، ان "هناك أجندة كردية تروم السيطرة على مناطق سهل نينوى بعد 2003"، مبينا ان "مسعود بارزاني اوعز للكرد باستغلال وجود عادل عبد المهدي للسيطرة على مناطق سهل نينوى وغيرها".

وأضاف، ان "الحزب الديمقراطي الكردستاني هو السبب الرئيس لكل المشاكل بشأن ازمة سهل نينوى، موضحا ان "الضغوط التي تعرض لها عبد المهدي بشأن ازمة سهل نينوى هي من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وأشار الى، ان "السيطرات الخارجية لسهل نينوى مشتركة والسيطرات الداخلية للمنطقة تحت سيطرة اللواء 30 بالحشد، مبينا ان ما حدث من احتجاجات في سهل نينوى خوفا من عودة النزوح الجماعي لأهالي المنطقة".



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