2019/08/06 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء يعطل الدوام الرسمي خمسة ايام بمناسبة عيد الاضحى

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