الأردن وقطر يبحثان تعزيز التعاون العسكري بين البلدين

2019/08/06 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس بحث قادة عسكريون أردنيون وقطريون خلال اجتماع في العاصمة الأردنية عمان، أوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة جيشي البلدين.ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر مطلعة، بأن “الاجتماع تطرق إلى تبادل الخبرات العسكرية في كافة المجالات”.وأشارت إلى أن الاجتماع حضره قائد القوات الجوية الأميرية

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