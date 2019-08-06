مجلس الوزراء يحدد رسميا عطلة عيد الاضحى المبارك...التفاصيل

2019/08/06 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي، بمناسبة عيد الاضحى المبارك، وذلك بدءا من يوم الأحد القادم الموافق 2019/8/11 ولمدة خمسة أيام.وقال بيان مقتضب تلقته "وكالة نون" ان " مجلس الوزراء قرر تعطيل الدوام الرسمي، بمناسبة عيد الاضحى المبارك، وذلك بدءا من يوم الأحد القادم الموافق 2019/8/11 ولمدة خمسة أيام.

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