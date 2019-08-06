2019/08/06 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة البصرة عن احصائيات الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين في مستشفى ام قصر العام خلال شهر تموز الماضي .وذكر اعلام دائرة صحة البصرة ان أحصائية الخدمات مستشفى أم قصر العام لشهر تموز بلغ من خلالها عدد مراجعي العيادة الاستشارية ٢٩٠٠ بينما عدد مراجعي شعبة الطوارى بلغ ٥٩٧ ، فيما عدد الولادات هو …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحصائية الخدمات الصحية المقدمة بمشفى أم قصر لشهر تموز النعيم نيوز.

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