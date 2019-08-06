صحة الرصافة تتلف اكثر من 23 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك في تموز الماضي

2019/08/06 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، الثلاثاء، عن إتلاف اكثر من (23) طن من المواد الغذائية الصلبة والسائلة وذلك لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري خلال شهر تموز الماضي.وقال مدير شعبة الرقابة الصحية في دائرة صحة بغداد الرصافة علي حبيب علي، في بيان تلقته /المعلومة/، إن “الدائرة قامت بحملات منفردة ومشتركة بالتعاون مع جهاز الأمن […]

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