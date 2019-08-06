التيتي الحبيب - الثورة السودانية ودرس الجبهات

2019/08/06 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #التيتي_الحبيب ان تكون حزبا شيوعيا معناه ان تكون مستقلا في قرارك سيدا عليه.ان تسعى لبناء التحالفات والجبهات يعني انك تضع نصب اعينك اولا مصالح الطبقة العاملة وثانيا مصالح الطبقة العاملة وثالثا مصالح الطبقة العاملة وأخيرا مصالح الطبقات والفئات الاجتماعية التي لها مصلحة في التغيير مهما كانت آفاقه.ان تبني التحالفات معناه انك تساهم فيها من قناعة انك تخدم مصالح طبقية متميزة لها من العمق وطول النفس ما يحتم......

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