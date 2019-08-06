شرطة بابل تعتقل مطلوباً بقضايا الإرهاب شمالي المحافظة

2019/08/06 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت قيادة شرطة بابل، اليوم الثلاثاء، بان قواتها تمكنت من اعتقال مطلوبا وفق المادة 4 ارهاب شمالي المحافظة.

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