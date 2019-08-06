صحة البصرة:تطلع المواطن على حجم العمل المقدم ليوم واحد في استشارية مستشفى الموانئ التعليمي

2019/08/06 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة البصرة مستشفى الموانئ التعليمي عن إحصائية المراجعين للإستشاريات ليوم الثلاثاء الموافق ٦/٨/٢٠١٩ ، وذلك لاطلاع الرأي العام عن حجم الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى مدار ٢٤ ساعة وبجهود كوادرها الطبية والصحية والإدارية في مستشفى الموانئ التعليمي.وأعلن اعلام دائرة صحة البصرة ان مستشفى الموانئ التعليمي استقبل في استشارية الكسور ٥١ مراجع بينما استقبل في …

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