وفاة أكثر من 57 يابانياً

2019/08/06 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفي 57 شخصا على الأقل في اليابان، خلال الأسبوع الماضي، بسبب موجات

الحر التي ضربت البلاد.وقال مصدر في مصلحة الإطفاء في اليابان، إنه تم نقل حوالي 20 ألف شخص

إلى المستشفيات، بعد تعرضهم " لضربات الشمس".وخلال الأيام السبعة الماضية، بلغ عدد اليابانيين الذين تم إدخالهم

المستشفيات، بسبب الحر، 347 18 شخصا.وأضاف المصدر، أن غالبية المتوفين هم من كبار السن الذين لم يستخدموا

المكيفات خشية التكلفة العالية ورغبة في التوفير.

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