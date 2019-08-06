سعد القدو لـ

2019/08/06 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد القيادي في لواء 30 بالحشد الشعبي سعد القدو ، اليوم الثلاثاء، ان الحياة كانت تنتهي في الخامسة عصرا بسهل نينوى قبل وجود

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