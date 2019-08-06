ابو رغيف للعهد: امن الحشد شأنه شأن باقي اجهزة الامن الوطني والاستخباري

2019/08/06 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد الخبير الامني فاضل ابو رغيف ، اليوم الثلاثاء، عن القبض على "حجي حمزة" تم قبل عشرة ايام من هروب سجناء القناة.

وقال ابو

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