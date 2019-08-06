اليابان تحيي الذكرى الـ 74 للاعتداء الاميركي باسقاط قنبلة نووية على “هيروشيما”

2019/08/06 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تحيي اليابان، الثلاثاء، الذكرى الـ74 للاعتداء الاميركي باسقاط أول قنبلة نووية في العالم على أراضيها، قبل نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945.ففي 6 اب 1945، أسقطت الولايات المتحدة الأمريكية أول قنبلة نووية في تاريخ البشرية، على مدينة هيروشيما اليابانية، مخلفة كارثة بشرية راح ضحيتها حوالي 80 ألف قتيل، وبحلول نهاية عام 1945، […]

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