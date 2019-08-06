امانة مجلس الوزراء تحدد ايام عطلة عيد الاضحى

2019/08/06 | 23:13

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بغداد اليوم - بغداد

حددت الامانة العامة لمجلس الوزراء ، الثلاثاء 6 اب 2019، ايام عطلة عيد الاضحى في الدوائر الرسمية.

وقالت الامانة في بيان مقتضب ان " عطلة عيد الاضحى ستبدأ اعتباراً من الاحد 11 اب 2019 ولمدة 5 ايام تنتهي الخميس 15 منه".

بغداد اليوم _ بغداد

كشف النائب في البرلمان، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، موعد الرد على التقرير نصف السنوي للإنجاز الحكومي، فيما أكد أن التعديل الوزاري بات ضرورياً.

وقال السوداني، خلال برنامج (وجهة نظر) الذي يقدمه الدكتور نبيل

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل، آنا كوزنيتسوفا، اليوم الثلاثاء، أن المجموعة الأخيرة المكونة من 30 طفلاً روسياً ستصل إلى روسيا قادمة من العراق قبل نهاية أيلول/ سبتمبر.

المبعوثة الأممية إلى العراق تشيد بدور روسيا في است

بغداد اليوم - متابعة

كشفت عضو لجنة الصحة والبيئة في البرلمان النائب اكتفاء الحسناوي، الثلاثاء، 06 آب، 2019، تقديم وكالة الطاقة الدولية (80)، ملاحظة بشأن اشعاعات مفاعل 14 تموز، فيما حذرت من كارثة على الاجيال العراقية.

ومفاعل (14 تموز)، او (

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