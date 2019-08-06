معهد لتعليم الموسيقى لاول مرة في قضاء شنگال

2019/08/06 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدينة شنگال منذُ تاريخها غنية بفنها، ومشهورة بقوة صوت فنانيها وخاصة الفن الفلكلوري، بعد هجوم الدولة الإسلامية “داعش” على المدينة الاكبر للايزيديين في العراق و العالم، حاولوا قتل الفن الشنگالي إلا انهم فشلوا في ذلك، وظهر الشباب كمواهب فنية في الساحة خلفاً لأساتذة مدرسة الفلكلور الشنگالي.قال “فهد حربو خدر” في تصريح خاص ل …

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