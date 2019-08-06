2019/08/06 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش السوري يواصل عملياته العسكرية في ريف حماه الشمالي الغربي، ويبسط سيطرته على قرية الأربعين بعد مواجهات مع إرهابيي “جبهة النصرة” المنتشرين في المنطقة النعيم نيوز.

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