2019/08/06 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vBrz7KUJQj4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نجم القصاب : تجار الروليت لديهم اكثر من 70 مركز للمساج مرخص من الداخلية) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نجم القصاب : تجار الروليت لديهم اكثر من 70 مركز للمساج مرخص من الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).