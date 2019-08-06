أنواء كوردستان تعلن درجات الحرارة المتوقعة ليومي الأربعاء والخميس

2019/08/06 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن توقعاتها للاجواء في مناطق اقليم كوردستان خلال اليومين المقبلين.

وقالت الدائرة في بيان ان الاجواء، ليوم غد الاربعاء، ستكون صافية، ودرجات الحرارة ستتراوح بين 25 الى 44 درجة مئوية، ومحافظة كركوك ستسجل اعلى درجة حرارة وهي 44.

واضاف البيان ان الاجواء ليوم الخميس المقبل، ستكون صافية ايضاً مع ارتفاع في درجات الحرارة باغلب المناطق.

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