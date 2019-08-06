2019/08/06 | 23:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا الاربعاء ارسال لجنة أمنية لكشف ملاعب البصرة وكربلاء وأربيل تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي برفع الحظر عن المباريات الرسمية قبل تصفيات كأس العالم 2022.وقال بيان للاتحاد انه " تقرر الاربعاء ارسال لجنة أمنية لكشف ملاعب البصرة وكربلاء وأربيل تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي برفع الحظر عن المباريات الرسمية قبل تصفيات كأس العالم 2022.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيفا يرسل لجنة أمنية لكشف ملاعب العراق تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي برفع الحظر عن المباريات الرسمية) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيفا يرسل لجنة أمنية لكشف ملاعب العراق تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي برفع الحظر عن المباريات الرسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).