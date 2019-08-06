مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي خمسة ايام بمناسبة عيد الأضحى 

2019/08/06 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قرر مجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي، بمناسبة عيد الاضحى المبارك، وذلك بدءا من يوم الأحد القادم الموافق 2019/8/11 ولمدة خمسة أيام.وقال بيان مقتضب تلقته “المعلومة” ان ” مجلس الوزراء قرر تعطيل الدوام الرسمي، بمناسبة عيد الاضحى المبارك، وذلك بدءا من يوم الأحد القادم الموافق 2019/8/11 ولمدة خمسة أيام”انتهى 25د

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