تأكيداً لما نشرته واع.. مجلس الوزراء يعلن رسمياً عطلة العيد من الأحد الى الخميس

2019/08/06 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي، بمناسبة عيد الاضحى المبارك

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