أمانة مجلس الوزراء تحدد عطلة عيد الأضحى

2019/08/06 | 23:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي خمسة ايام بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وقالت الامانة في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، إن “الامانة قررت تعطيل الدوام الرسمي، بمناسبة عيد الاضحى المبارك، وذلك بدءا من يوم الأحد القادم الموافق 2019/8/11 ولمدة خمسة أيام”.

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