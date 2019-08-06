نائب كردي: على حكومة الاقليم البدء سريعاً بحوار شامل مع بغداد

2019/08/06 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد نائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، ضرورة ان تقوم حكومة اقليم كردستان بالاتفاق مع الحكومة الاتحادية لمعالجة المشاكل العالقة.

وقال النائب شيروان ميرزا وهو عضو اللجنة المالية النيابية في تصريح صحفي ان "بعض الاطراف السياسية وبدأت باستغلال ملف الخلاف النفطي بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية ضد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".واضاف "بما ان الكرد يحتاجون لريس الوزراء عادل عبدالمهدي وهو ايضا يحتاج الى دعم الكرد، على حكومة اقليم كردستان بدء حوار شامل مع الحكومة الاتحادية واذا امكن التوصل الى اتفاق مناسب يصب في مصلحة جميع الاطراف".وشدد ميرزا "يجب حسم ملف النفط بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية سريعاً لان موازنة العام 2020 ستأتي الى مجلس النواب في الشهر العاشر من العام الحالي ويجب على النواب الكرد ان يعلموا على اي أساس سيتم التعامل مع الموازنة هل سيتم تسليم النفط الى الحكومة الاتحادية ام لا؟".انتهى

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