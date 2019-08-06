2019/08/06 | 23:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
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أحيى وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، عبر تغريدة له اليوم الثلاثاء، الذكرى الرابعة والسبعين لكارثة قصف مدينتي هيروشيما
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف: اميركا لاتزال تستهدف المدنيين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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