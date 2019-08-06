ظريف: اميركا لاتزال تستهدف المدنيين

2019/08/06 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أحيى وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، عبر تغريدة له اليوم الثلاثاء، الذكرى الرابعة والسبعين لكارثة قصف مدينتي هيروشيما

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