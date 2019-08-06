رسمياً.. امانة مجلس الوزراء تحدد ايام عطلة عيد الاضحى

2019/08/06 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

حددت الامانة العامة لمجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء 6 اب 2019، ايام عطلة عيد الاضحى في الدوائر الرسمية.

وقالت الامانة في بيان مقتضب تلقت"العهد

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