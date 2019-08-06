وزارة الدفاع: القبض على أحد مرتكبي جرائم القتل والاغتصاب بحق الايزيديين

2019/08/06 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الدفاع، عن القاء القبض على إرهابي شارك بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي، بحق الايزيديين.

وأوضحت الوزارة في بيان، ان قوة من الفرقة العشرين، تمكنت وبالتعاون مع مديرية شرطة البعاج، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، من القاء القبض على الإرهابي حازم محمد عبد الله قاسم الملقب بـ”ابو هاجر” في قضاء البعاج، والمطلوب بسبب مشاركته بعدد من جرائم قتل الرجال، واغتصاب النساء الايزيديات، خلال فترة احتلال التنظيم الإرهابي لمحافظة نينوى.

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