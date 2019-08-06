ارادة النصر في ختام عملياتها الثالثة .. تطهير 143 قرية في نينوى وديالى

2019/08/06 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارادة النصر تعلن تطهير 143 قرية في نينوى وديالى

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