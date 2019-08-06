المفاوض الأمريكي: إيران ستتفاوض حول صواريخها البالستية بشرط حضور السعودية

2019/08/06 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس صرح السيناتور الأمريكي، راند بول، المكلف بالتفاوض مع إيران بشأن إبرام صفقة نووية جديدة، بأن السبيل الوحيد للتوصل لاتفاق معها حول برنامجها للصواريخ البالستية هو الضغط على السعودية.وجاء تصريح بول خلال مقابلة أجرتها معه منظمة “فري ذي بيبل” Free the People المدافعة عن الفكر الليبرالي، تحت عنوان “هل

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