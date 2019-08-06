2019/08/06 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس انتقل موضوع وفاة طفلة صغيرة وسط ألسنة النيران في المغرب إلى أروقة البرلمان، على شكل سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، عقب موجة غضب واسعة بشأن الفاجعة الإنسانية.ووجه السؤال عضو البرلمان عن حزب “التقدم والاشتراكية” الحبيب حسيني، حول فاجعة الطفلة في حريق سيدي علال البحراوي، معتبرا أن الحادث “يطرح علامة استفهام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية المغربي يتعرض للمساءلة في البرلمان بسبب وفاة طفلة حرقا وكالة خطوة برس.

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