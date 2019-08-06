عطلة العيد من الاحد الى الخميس

2019/08/06 | 23:56

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(المستقلة)..قرر مجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي، بمناسبة عيد الاضحى المبارك، بدءا من يوم الأحد المقبل الموافق 2019/8/11 ولمدة خمسة أيام.

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