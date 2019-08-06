إلقاء القبض على «مغتصب» الإيزيديات في قضاء البعاج

2019/08/06 | 23:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلنت وزارة #الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال “أبو هاجر” الذي شارك في اغتصاب النساء #الإيزيديات إدبان سيطرة تنظيم داعش على قضاء سنجار غربي محافظة #نينوى عام […]

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