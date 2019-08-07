رئيس اقليم كوردستان يوجه طلباً لمسرور بارزاني وجينين بلاسخارت

2019/08/07 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بعد طالب القنصل العام الامريكي في اقليم اربيل ستيف فيغن، رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الاشتراك في حملة (ازرع شجرة واجعل المدينة خضراء)، وافق بارزاني على هذا الطلب.

وبدوره طالب نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني وممثل الامين العام للامم المتحدة هينيس بلاسخارت، المشاركة في الحملة المذكورة.

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