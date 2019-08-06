ملياردير يمتعض من كثرة أمواله      

2019/08/07 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ارتفعت السيولة المادية للمستثمر وارين بافيت، مالك شركة ” بيركشاير هاثاواي” الاستثمارية إلى 122 مليار دولار.وعبر المستثمر عن امتعاضه من كثرة هذه الأموال، حيث اعتبرها تتجاوز المستوى المفضل لديه.يشار إلى أن سيولة المستثمر ازدادت بسبب شرائه أقل من بيعه للأسهم، كما قام بتقليص عملية إعادة الشراء، بالإضافة إلى أنه لم يعثر على […]

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