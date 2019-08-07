100 ألف دينار «عيدية» للمشمولين بالحماية الاجتماعية

2019/08/07 | 00:04

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بغداد / الصباح

قرر مجلس الوزراء، امس الثلاثاء، صرف 100 الف دينار عيدية لجميع المشمولين براتب الحماية الاجتماعية.

وذكر بيان لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تلقته “الصباح”، انه “ بناء على طلب مقدم من وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية باسم عبد الزمان، قرر مجلس الوزراء منح عيدية 100 ألف دينار، للمستفيدين من إعانة الحماية الاجتماعية بمناسبة عيد الأضحى المبارك”.

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