2019/08/07 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنئ وزير الدفاع السيد نجاح الشمري اليوم الثلاثاءالفريق الركن محمد حميد كاظم البياتي السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة بمناسبة حصوله على وسام الأكاديمية الملكية البريطانية ساند هيرست كأول ضابط عربي بعد اجتيازه دوره التكليف الخاصه بالأكاديمية بنجاح .يذكر ان حكومة جلاله المملكه المتحدةمنحت الفريق الركن محمد حميد كاظم وسام الاكاديميه البريطانيه ساندهيرست سلمها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الدفاع الشمري يهنئ الفريق الركن محمد البياتي بمناسبة حصوله على وسام الأكاديمية الملكية البريطانية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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