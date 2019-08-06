سعد القدو : الحشد الشعبي شكل حزاما أمنيا في سهل نينوى

2019/08/07 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعد القدو لـ”العهد” : الحشد الشعبي شكل حزاما أمنيا في سهل نينوى

أكد القيادي في لواء 30 بالحشد الشعبي سعد القدو ، اليوم الثلاثاء، ان الحياة كانت تنتهي في الخامسة عصرا بسهل نينوى قبل وجود الحشد و قرار سحبه اربك الاوضاع في سهل نينوى.

وقال القدو في حديث لـ”العهد” ان الحشد الشعبي شكل حزاما أمنيا في سهل نينوى مبيناً عن وجود صراع سياسي ديني على سهل نينوى.

واشار القدو الى ان اللواء 30 ترك السيطرات منذ 3 ايام تنفيذا لقرار عبد المهدي و هناك ضغوط أميركية وكردية ومسيحية وراء قرار سحب الحشد.

واضاف الى هناك جهات تعمل على تغيير عقيدة اهالي سهل نينوى و حزب البارزاني يروج لاكاذيب من اجل العودة الى سهل نينوى.





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