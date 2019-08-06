بالوثائق والخرائط.. مطالبات بتفعيل قرار مجلس البصرة بتحويل ناحيتي ام قصر وسفوان الى قضاءين

2019/08/07 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد مدير ناحية سفوان ومدير ناحية ام قصر بالتكليف، طالب الحصونة، الثلاثاء (6 آب 2019)، مطالبة محافظ البصرة والمجلس المحلي لقضاء الزبير ومجلس المحافظة بتفعيل قرار تحويل ناحية ام قصر وسفوان جنوب غرب البصرة الى قضاء لكل منهما.

وقال الحصونة إن “الشائعات التي كانت تقول ان 70 بالمئة من مساحة قضاء الزبير سوف تقتطع لناحية سفوان، تم تفنيدها”، وفقا للخرائط والوثائق المرفقة.

وطالب بـ”الأسراع برفع مستوى تمثيل ام قصر وسفوان الى قضاءين من اجل رفع الخدمات فيهما والحصول على مزيد من الصلاحيات”، داعيا محافظ البصرة لـ”تطبيق القرار الذي اصدره مجلس محافظة البصرة في وقت سابق دون ان ينفذ الى هذه اللحظة”.

وكشف الحصونة عن “بقاء مقاطعات (النجمي الغربي والنجمي الجنوبي والنجمي الشرقي، والرافضية الجنوبية والشمالية، وچويبدة، والبرجسية الجنوبية والشمالية والغربية، والرافضية الغربية والشرقية، والرميلة وغيرها وحتى البادية الجنوبية منفصلة) ضمن قضاء الزبير دون اقتطاعها لقضاء سفوان كما يشاع”.

وكان مجلس محافظة البصرة، قد قرر، الثلاثاء (2 تموز 2019)، تحويل ناحيتي الامام الصادق وسفوان، الى قضاءين.

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