لماذا اختارت الهند استفزاز برميل البارود في كشمير؟

2019/08/07 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطوة مفاجئة أعلنت الحكومة الهندية إلغاء الحكم الذاتي الذي تتمتع به ولاية كشمير المؤلفة من منطقة جامو ذات الأغلبية الهندوسية ومنطقة

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